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Говорит Европа ⚡

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Руслан Бортник: Реформа ТЦК застряла, зато публичные покаяния процветают

Руслан Бортник: Реформа ТЦК застряла, зато публичные покаяния процветают

Почему в Украине склады с боеприпасами до сих пор располагаются вблизи жилых домов, несмотря на повторяющиеся трагедии? Что скрывается за публичными извинениями на камеру участников львовской потасовки с ТЦК — раскаяние или страх? Каким образом спираль насилия вокруг мобилизации разрушает правовое поле Украины? И как существование частной пыточной под Киевом и убийство киллерши из Монако Читать далее: https://govorit.

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