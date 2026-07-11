Руслан Бортник: Реформа ТЦК застряла, зато публичные покаяния процветают

Почему в Украине склады с боеприпасами до сих пор располагаются вблизи жилых домов, несмотря на повторяющиеся трагедии? Что скрывается за публичными извинениями на камеру участников львовской потасовки с ТЦК — раскаяние или страх? Каким образом спираль насилия вокруг мобилизации разрушает правовое поле Украины? И как существование частной пыточной под Киевом и убийство киллерши из Монако Читать далее: https://govorit.