Военное обозрение

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Франция собралась поддержать вступление Украины в состав НАТО

Франция собралась поддержать вступление Украины в состав НАТО

Вступление Украины в состав Североатлантического альянса будет поддержано Францией. Соответствующее решение принял Совет обороны Франции, хотя ранее в Париже выступали против этой инициативы.

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