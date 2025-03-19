«Думала, что живой из леса она уже не вернется»

В Петрозаводском горсуде завершились прения сторон по громкому убийству Текст, фото: Антонина Кябелева 19 марта в Петрозаводском городском суде прошли прения сторон по громкому уголовному делу, связанному с шокирующим убийством летом 2024 года.
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