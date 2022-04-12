Русский эксперт поспорил с немцем в прямом эфире: "В открытую высказал всё"

В беседе с Царьградом военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что накануне его пригласили в прямой эфир на площадке одного из средств массовой информации на Ближнем Востоке.