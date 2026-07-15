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Автомобилистов Подмосковья призвали быть осторожными

Автомобилистов Подмосковья призвали быть осторожными

Автомобилистов в Подмосковье призывают быть осторожными за рулем из-за дождей и гроз в регионе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram-канале.

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