Автомобилистов Подмосковья призвали быть осторожными

Автомобилистов в Подмосковье призывают быть осторожными за рулем из-за дождей и гроз в регионе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram-канале.
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