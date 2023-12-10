Русская весна
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Русская весна

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Орбан проводит тайные переговоры по Украине — Guardian

Орбан проводит тайные переговоры по Украине — Guardian

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана планируют провести тайные переговоры с членами американской республиканской партии, чтобы добиться прекращения помощи США Украине, пишет Guardian со ссылкой на источники.

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