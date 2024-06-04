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Живая Кубань

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«Полчища мух сжирают нас»: жители Тбилисского района Кубани жалуются на обилие досаждающих насекомых

«Полчища мух сжирают нас»: жители Тбилисского района Кубани жалуются на обилие досаждающих насекомых

«Полчища мух сжирают нас»: жители Тбилисского района Кубани жалуются на обилие досаждающих насекомыхЖительницы станиц Нововладимировской и Ловлинской Тбилисского района Краснодарского края пожаловались на полчища мух, которые портят им жизнь.

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