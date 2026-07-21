Правило «нулевого дохода» ужесточили: кого оставят без денег в Забайкалье?

С 21 июля 2026 года в Забайкальском крае вступают в силу новые правила назначения единого пособия. Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет считаться уважительной причиной отсутствия заработка только в том случае, если он осуществляется за близким родственником — родителем, супругом, ребенком, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или внуком.