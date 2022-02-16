Прокурор сообщил что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей

Алексей Навальный в течение пяти лет израсходовал свыше 8 миллионов рублей, в перечне его трат — покрытие счетов в кафе и ресторанах на территории Российской Федерации и за рубежом, а также авиабилеты, оплата отелей, аренда автомобилей и такси.