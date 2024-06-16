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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Илфар хәзрәт Хәсәнов гает вәгазендә гаиләләр таркалу темасын күтәрде

Илфар хәзрәт Хәсәнов гает вәгазендә гаиләләр таркалу темасын күтәрде

<p>Бүген мөселманнар өчен иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе – Корбан гаете. Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары, «Кол Шәриф» мәчете имам-хатыйбы<strong> Илфар хәзрәт Хәсәнов </strong>гает вәгазен һәм намазын Әлмәт шәһәренең яңартылган Ризаэтдин Фәхретдин исемендәге Үзәк мәчетендә укыды.

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