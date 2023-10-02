Сегодня у героя нашего документального сериала «Переплыть океан» и капитана кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Станислава Березкина день рождения! Мы от всей души желаем, чтобы все задуманное сбылось, а боевой дух был полон оптимизма и бодрости! Мы гордимся вами! Пусть путешествие продолжится скорее 🙏🏼 Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях, Станиславу будет приятно прочитать! #russianoceanway #rowrealtime 🌎 Моя Планета.