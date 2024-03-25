7 супер рецептов сырников для завтрака и не только

Нет ничего сложнее простых и повседневных блюд. В частности, сырников. Для того, чтобы научиться на завтрак готовить потрясающие сырники, предлагаем проверенный базовый рецепт и наши идеи по превращению сырников в запеканку, салат и даже бургер.