7 супер рецептов сырников для завтрака и не только

Нет ничего сложнее простых и повседневных блюд. В частности, сырников. Для того, чтобы научиться на завтрак готовить потрясающие сырники, предлагаем проверенный базовый рецепт и наши идеи по превращению сырников в запеканку, салат и даже бургер.
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