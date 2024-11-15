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Адлер Сегодня

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В Сочи ожидается образование смерчей над морем

В Сочи ожидается образование смерчей над морем. Согласно прогнозам метеорологов, до конца дня 15 ноября и в течение всего 16 ноября существует риск возникновения смерчей в акватории между Магри и Веселым.

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