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Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Партизан», «Црвена Звезда» – «Игокеа»

Черногорский «Морнар Бар» примет сербский «Партизан», сербская «Црвена Звезда» встретится с боснийским клубом «Игокеа».

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