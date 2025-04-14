Отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля

Автор: Александра Давыдова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В столице Татарстана решение о прекращении подачи тепла в дома пока не принято из-за неустойчивых погодных условий в первой половине апреля.
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