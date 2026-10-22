Начиналось всё с тортика. Подбирая мальчика на главную роль в «Иди и смотри», Элем Климов показывал претендентам военную хронику — расстрелы, рвы с телами, концлагеря.
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Вот он и есть тот самый ублюдок
Гаденыш.
Ради денег, за деньги, эти торгаши и креативщики и Родину предадут, и мать родную продадут. Сейчас аукаются 90-2000-е, но если ничего не менять в воспитании молодежи и продолжать жить без государственной идеологии, дальше будет еще страшнее. В жизнь входит новое поколение манкуртов.
Ничто не изменилось с тех времен . НИ ЧТО!!!
Да мало кто сейчас видел этот фильм. Какую-нибудь фигню у нас крутят каждую неделю по кругу - посмотрите хотя бы ТВЦ. А "Иди и смотри" не показывали, наверное, с советских времён...А его нужно показывать в школах старшеклассникам, даже не показывать, а заставлять смотреть!
Видно он фильм не смотрел!!!!!!