В Сочи завели дело о хищении земель нацпарка на миллиард рублей

Полиция Сочи завела уголовное дело о хищении организованной преступной группой 18,6 гектара земли Сочинского национального парка на миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
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