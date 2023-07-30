Браво. Русские хакеры взломали базы данных НАТО, парализовали главный аэропорт Парижа и отключили Польшу от интернета

Severyanin

Мать моя, эйфория! Да этим ребятам надо ордена давать! Хоть они и патриоты России, но награждать нужно обязательно. Знать замыслы всяких Байдёнышей, Клинтёнышей и остальной мерзкой бандитской публики, это дорогого стоит! Простому человеку не под силу даже определить цену содеянного нашими умельцами! Пора наверное обесточить все столицы недружественных нам государств. Пусть почувствуют дебильные русофобы, на что способна Российская Империя! Загнать этот сброд в восемнадцатый век, с лучинками и свечками. Молодцы ребята!!!