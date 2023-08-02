Эскроу‑счета предложили использовать для строительства частных домов в РФ

РИАМО - 2 авг. В Минстрое РФ разработали законопроект, согласно которому механизм эскроу-счетов распространяется на индивидуальные дома по заказу жителей в рамках договора строительного подряда вне коттеджных комплексов, сообщает «Коммерсант».