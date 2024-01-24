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Подбил 6 Брэдли и два Леопарда: «поубавили им спесь и наглость»

Подбил 6 Брэдли и два Леопарда: «поубавили им спесь и наглость»

Дмитрий Ковалев, родом из Донецка и кадровый офицер Вооруженных Сил России, на данный момент занимает должность заместителя командира батальона по военно-политической работе.

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