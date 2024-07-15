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Военное обозрение

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Обезвреженный средствами РЭБ над Орловской областью украинский дрон взорвался на территории нефтебазы

Обезвреженный средствами РЭБ над Орловской областью украинский дрон взорвался на территории нефтебазы

Под Орлом получил повреждения промышленный объект.

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