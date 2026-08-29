Не менее 270 человек погибли в Непале в результате стихийного бедствия, и это лишь предварительно

По меньшей мере 270 человек погибли в Непале в результате стихийного бедствия. Накануне там произошло землетрясение, вызвавшее сход ледниковой лавины и селевой поток, которые привели к выходу реки из берегов.
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