Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолз на дебатах дважды упомянули Путина

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота Тим Уолз, которые являются кандидатами в вице-президенты США от Республиканской и Демократической партии, во время теледебатов дважды упомянули президента России Владимира Путина.
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