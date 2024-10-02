Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолз на дебатах дважды упомянули Путина

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота Тим Уолз, которые являются кандидатами в вице-президенты США от Республиканской и Демократической партии, во время теледебатов дважды упомянули президента России Владимира Путина.