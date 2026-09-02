В Госдуме назвали возможные причины нападения детей в школах. Вчера в Красноярском крае во время праздничной линейки семиклассница распылила перцовый баллончик, после чего начала нападать на педагогов с ножом.
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