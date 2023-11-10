Госдуме предложили сократить рабочую неделю в России до 39 часов

Сокращение произойдет за счет уменьшения на час рабочего дня перед выходными и праздниками.Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели, а также рабочего дня перед выходным и праздниками.