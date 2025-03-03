Контроль за травматическим оружием в общественных местах предлагают усилить

Российское законодательство об учете травматического оружия может быть ужесточено. Кирилл Кабанов призвал усилить контроль за его ношением в публичных местах после инцидента со стрельбой в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, где пострадали четыре человека.
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