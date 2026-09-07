ВНЖ в РФ могут аннулировать за 183 дня отсутствия? Юрист Вадим Коженов отвечает

Патент аннулировали: когда можно снова въехать в Россию? Почему пограничники не пускают без объяснения причин? Вид на жительство: сколько дней можно отсутствовать в России? Юрист Вадим Коженов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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