ВНЖ в РФ могут аннулировать за 183 дня отсутствия? Юрист Вадим Коженов отвечает

Патент анну­ли­ро­ва­ли: когда мож­но сно­ва въе­хать в Рос­сию? Поче­му погра­нич­ни­ки не пус­ка­ют без объ­яс­не­ния при­чин? Вид на житель­ство: сколь­ко дней мож­но отсут­ство­вать в Рос­сии? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.