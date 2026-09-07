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ВНЖ в РФ могут аннулировать за 183 дня отсутствия? Юрист Вадим Коженов отвечает

Патент анну­ли­ро­ва­ли: когда мож­но сно­ва въе­хать в Рос­сию? Поче­му погра­нич­ни­ки не пус­ка­ют без объ­яс­не­ния при­чин? Вид на житель­ство: сколь­ко дней мож­но отсут­ство­вать в Рос­сии? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.

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