Macromolecules: новая наноструктура повысила прочность и долговечность пластика

Исследователи Токийского университета наук разработали полимер, который сочетает свойства, обычно плохо совместимые друг с другом: высокую жесткость и устойчивость к разрушению.
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