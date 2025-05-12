В Сычевском округе до конца лета отремонтируют две дороги

Администрация Сычевского округа ищет подрядчика для ремонта дорог к водоемам Администрация Сычевского округа Смоленской области готовится к ремонту двух дорог: одна из них ведет к истоку Днепра, другая - к озеру.
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