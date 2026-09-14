Нигерия: четыре человека были убиты и еще один человек был ранен вооруженными нападавшими фулани в результате нападений на Кинат, Кикьяу, Ларкас и Нтул в районе местного самоуправления Мангу (LGA) штата Плато в период с 10 по 12 сентября.
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