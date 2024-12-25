🇷🇺🇺🇦 Кураховское направление: бои в Курахово и успехи близ Сухих Ялов - обстановка по состоянию на 9:00 25 декабря 2024 года Продвижение российских войск сразу продолжается сразу в нескольких секторах.
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🇷🇺🇺🇦 Кураховское направление: бои в Курахово и успехи близ Сухих Ялов - обстановка по состоянию на 9:00 25 декабря 2024 года Продвижение российских войск сразу продолжается сразу в нескольких секторах.
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