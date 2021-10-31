Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

ЗанозаОбществоСоцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах .Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВалентин КондратьевНу, ты и передергивать, Марк Баровский! Во-первых, великому князю и наследнику больше делать нечего, как по рынкам шататься. А во-вторых, ну, выслушивал Горбачев просьбы и пожелания, и что, мы лучше жить стали?Александр СимаковДа он просто два слова не правильно поставил, опечатался... Там должно быть: "Вы можете представить его на месте Путина?"Светлана СвободнаяХвала Богам! Дерутся за книги, а не за хлеб.Комментировать
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