Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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Валентин Кондратьев
Ну, ты и передергивать, Марк Баровский! Во-первых, великому князю и наследнику больше делать нечего, как по рынкам шататься. А во-вторых, ну, выслушивал Горбачев просьбы и пожелания, и что, мы лучше жить стали?
Александр Симаков
Да он просто два слова не правильно поставил, опечатался... Там должно быть: "Вы можете представить его на месте Путина?"
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Хвала Богам! Дерутся за книги, а не за хлеб.

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