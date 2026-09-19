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МО: ВС РФ освободили Зеленую Диброву, Марьевку, Гулево, Лошаково и Комиссарово

МО: ВС РФ освободили Зеленую Диброву, Марьевку, Гулево, Лошаково и Комиссарово

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Харьковской областях.

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