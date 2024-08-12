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Ивановские новости

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На трассе Иваново-Тейково большегруз опрокинулся в кювет

На трассе Иваново-Тейково большегруз опрокинулся в кювет

По словам очевидцев, сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогуДорожный инцидент произошел на трассе Иваново-Тейково около лагеря "Строитель", пишут очевидцы в паблике "Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД" в соцсети "ВКонтакте".

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