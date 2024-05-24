Бортников: заказчики теракта в "Крокусе" хотели разрушить отношения РФ и СНГ

Одной из целей теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта, было нанесение ущерба отношениям между РФ и другими странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ).
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