Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Неизвестная советско-американская война: как чукчи в 1947 году напали на Аляску

Образ чукчей в массовом сознании советского человека был сформирован кинематографом. Фильм «Начальник Чукотки» рисовал их простодушными, миролюбивыми охотниками, жившими по принципу «моржа стрелять можно, человека стрелять нельзя».

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