В России активно борются с мошенниками

В силовых структурах перекрыли все лазейки злоумышленников.Ситуация с мошенничеством в России улучшается благодаря совместным усилиям Центробанка, правоохранительных органов и компаний, специализирующихся на информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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