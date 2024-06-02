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В России активно борются с мошенниками

В России активно борются с мошенниками

В силовых структурах перекрыли все лазейки злоумышленников.Ситуация с мошенничеством в России улучшается благодаря совместным усилиям Центробанка, правоохранительных органов и компаний, специализирующихся на информационной безопасности.

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