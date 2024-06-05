Геймдизайнер Elden Ring надеется исправить главные ошибки хардкорного экшена уж...

Геймдизайнер Elden Ring надеется исправить главные ошибки хардкорного экшена уже в следующей игреСо скорым выходом сюжетного дополнения для Elden Ring стало понятно, что японская студия FromSoftware уже обдумывает разработку своих новых игр.
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