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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдизайнер Elden Ring надеется исправить главные ошибки хардкорного экшена уж...

Геймдизайнер Elden Ring надеется исправить главные ошибки хардкорного экшена уж...

Геймдизайнер Elden Ring надеется исправить главные ошибки хардкорного экшена уже в следующей игреСо скорым выходом сюжетного дополнения для Elden Ring стало понятно, что японская студия FromSoftware уже обдумывает разработку своих новых игр.

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