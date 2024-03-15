В ЯНАО избирательные участки взяты под круглосуточную охрану

Все избирательные участки в ЯНАО находятся под круглосуточной охраной. Об этом рассказал журналистам заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по ЯНАО полковник полиции Алексей Черняк.
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