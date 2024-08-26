Эксперты оценили шансы «Байера» выиграть Бундеслигу второй сезон подряд

Леверкузенский «Байер», в прошлом сезоне впервые в истории ставший чемпионом, начал новый сезон Бундеслиги в своем стиле, забив победный гол «Боруссии» в Менхенгладбахе (3:2) на 11-й компенсированной минуте.
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