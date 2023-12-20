Грабители похитили 12 млн рублей из дома бизнесмена в Новой Москве

Известия/Дмитрий Коротаев Грабители вынесли 12 миллионов рублей и ювелирные украшения из дома бизнесмена в деревне Акиньшино в поселении Марушкинское в Новой Москве, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.