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Грабители похитили 12 млн рублей из дома бизнесмена в Новой Москве

Грабители похитили 12 млн рублей из дома бизнесмена в Новой Москве

Известия/Дмитрий Коротаев Грабители вынесли 12 миллионов рублей и ювелирные украшения из дома бизнесмена в деревне Акиньшино в поселении Марушкинское в Новой Москве, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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