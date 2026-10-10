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Молодые мастера раскрывают тайны современного искусства на «Вин-Вин»: что увидеть на самой оживлённой арт-ярмарке Москвы?

Московская арт-ярмарка «Вин-Вин» — это не просто выставка, а настоящий праздник современного искусства, где творческие новички и опытные мастера предлагают взглянуть на мир под новым углом.

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