Турция надеется на укрепление связей с Иракским Курдистаном

Турция стремится укрепить свои отношения с Иракским Курдистаном, заявил недавно назначенный генеральный консул Турции Арман Топчу во время встречи с президентом автономного региона Нечирваном Барзани, 13 июня сообщает Shafaq News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии