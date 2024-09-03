Строгие силуэты, лаконичные цвета и золото: новая коллекция LIMÉ Studio

Коллекция LIMÉ Studio подойдет для тех, кто ищет гармонию во всем и ценит качество каждой детали. Идеально скроенные костюмы из шерсти, пальто из натуральной кожи шевро, рубашки из шелка и уютные кардиганы из ангоры — представленные модели не только отражают все главные тенденции осени, но и составят идеальный осенний гардероб.
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