Башкирская группа Ay Yola вышла в мировой топ за четыре месяца: скрытый смысл хита Homay

Башкирская группа Ay Yola привлекла внимание музыкального мира благодаря своему хиту Homay. Эта песня стала символом культурной идентичности башкирского народа, сочетая традиционные инструменты с современными технологиями.
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