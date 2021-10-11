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WSJ: энергетический кризис помогает России укрепить позиции

WSJ: энергетический кризис помогает России укрепить позиции

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь.

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