WSJ: энергетический кризис помогает России укрепить позиции

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь.
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