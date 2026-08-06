Сикорский: перенос посольства России в Варшаве чреват разрывом дипотношений

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Polskie Radio заявил, что перенос здания посольства России в Варшаве, который предлагает партия «Право и справедливость», приведёт к разрыву дипломатических отношений между государствами.
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