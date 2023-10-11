Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии