Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.