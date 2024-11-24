Светлана Бондарчук опубликовала фотографии с мужем и младшим сыном из Пушкинского музея

Светлана Бондарчук опубликовала в соцсетях новую серию семейных фотографий. Снимки были сделаны в Пушкинском музее, куда 55-летняя светская львица сходила вместе с 50-летним мужем Сергеем Харченко и младшим сыном Петром.
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