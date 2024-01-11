Ошибки Блинкена играют на руку России — бывший сотрудник ЦРУ

Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
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